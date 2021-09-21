У Києві судитимуть сімох чинних і колишніх співробітників Департаменту соцполітики КМДА

Національна поліція у понеділок, 20 вересня, передала до суду обвинувальний акт проти трьох нинішніх та чотирьох колишніх співробітників Департаменту соціальної політики КМДА.

Їх судитимуть за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами в сумі 13,6 млн гривень (ч. 5 ст. 191 КК України), повідомила пресслужба Київської міської прокуратури та Національної поліції.

За версією слідства, гроші вкрали протягом 2017-2019 років на договорах із закупівлі засобів особистої гігієни за завищеними удвічі цінами.

"Службові особи Департаменту соцполітики КМДА, вступивши у змову із службовими особами приватного товариства та діючи у складі організованої групи, уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями, за кошти міського бюджету в межах цільової програми «Турбота. Назустріч киянам». При цьому закупівлі медвиробів відбулися за цінами, що значно перевищують закупівельну вартість із гранично допустимою торговельно-збутовою надбавкою, яка по окремим товарам становила понад 100%", - йдеться в повдіомленні.

Серед підозрюваних - колишній директор Департаменту соцполітики, чинний заступник директора департаменту, головний спеціаліст відділу, завідувач сектору та колишній начальник відділу.

Санкція статті 191 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що про цю справу стало відомо у травні 2021 року, коли правоохоронні органи влаштували цілу низку обшуків у структурах КМДА: "Київзеленбуді", "Спецжитлофонді", "Київавтодорі", "Київміськсвітлі", Департаменті земельних ресурсів, Департаменті соціальної політики.