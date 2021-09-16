Нацрада просить суд позбавити ліцензії телеканал "Наш"

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення просить Окружний адміністративний суд міста Києва анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365".

Як повідомляє пресслужба суду, відповідний позов надійшов до ОАСК.

Наразі ОАСК вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

“Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернулась до суду з даним позовом на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки у якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в ефірі ТОВ "Наш 365", - йдеться у повідомленні.

У суді зауважили, що протягом року до ОАСК надійшло понад 15 позовів щодо оскарження рішень регулятора про призначення чи результати позапланових безвиїзних перевірок телеканалу.

Раніше Нацрада оголосила про намір звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії ТОВ "Наш 365" (канал "Наш"). Підставою для цього став ефір з комуністом Петром Симоненком 4 травня 2021 року, під час якого колишній депутат, зокрема, вороже висловлювався про Православну церкву України, а українську владу називав фашистською.

Телеканал "Максі ТВ", який здійснює ретрансляцію "Нашого", за цей же ефір з Симоненком оштрафовано на 119 тисяч гривень.