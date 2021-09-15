ВАКС виправдав ексчиновницю Волинської ОДА у справі про неякісні бліндажі на Донбасі

Вона отримала підозру після поїздки на Донбас генпрокурора Луценка в 2017 році.

Вищий адміністративний суд виправдав колишню в.о. начальника управління капітального будівництва Волинської ОДА Лілію Павлову. Їй інкримінували зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364), яке призвело до неякісного будівництва бліндажів в зоні АТО.

В повідомленні ВАКС сказано, що у діях обвинуваченої не було складу кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Нагадаємо, що кримінальна справа про бліндажі з'явилася у 2017 році після того, як тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко побував на другій лінії оборони.

У листопаді 2017 року підозру отримала, зокрема, волинська чиновниця Павлова. За словами Луценка, на ділянці фортифікацій, які будувала Волинська область, замість бетонних циліндрів біля дзотів були встановлені металеві бочки з піском.

Розслідуванням справою за підслідністю займалося НАБУ. Детективи передали справу до суду в лютому 2019 року, обвинувативши чиновницю у внесенні змін до проєктно-кошторисної документації зі зведення бліндажів, які дозволили підрядникам використати матеріали, непридатні для цього типу споруд з військової точки зору.

Влітку 2015 року Міноборони відзвітувало про будівництво трьох ліній фортифікаційних споруд на сході України загальною чисельністю 268 штук. Тоді повідомляли, що жодна країна після Другої світової війни не зводила таких грандіозних оборонних об'єктів менш ніж за півроку.