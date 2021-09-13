Організатором виявився 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої фінансові проблеми.

На Тернопільщині поліцейські викрили групу осіб на вимаганні майже 7 мільйонів гривень у біткойнах. Аби змусити підприємця віддати кошти, зловмисники підпалили два його магазини та погрожували чоловікові і його рідним фізичною розправою.

Організаторові банди, яким виявився 25-річний лікар, та його двом спільникам уже повідомлено про підозру, повідомляє пресцентр МВС.

Зазначається, що наприкінці травня цього року потерпілий звернувся до поліції із заявою про пошкодження його магазинів внаслідок пожежі. Поліцейські з’ясували, що причиною пожежі став підпал, до якого причетний мешканець Вінницької області. Згодом з потерпілого почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткойнах (у еквіваленті 250 тис. дол. США). У разі невиконання вимог, погрожували йому та його родині фізичною розправою, а також знищенням майна.

Правоохоронці встановили особу, яка, власне, і вела перемовини щодо погроз. Це мешканець Київської області, який, як зсувалося згодом, працює на організатора. Останній - 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої власні фінансові проблеми.

Учора, 12 вересня, оперативник теруправлінь стратегічних розслідувань у Тернопільській, Київській, Вінницькій областях та Києві, слідчі слідчого управління поліції в Тернопільській області за силової підтримки КОРД одночасно провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, та у транспортних засобах.

Тривають заходи щодо встановлення місця знаходження ще одного учасника угруповання та притягнення його до відповідальності. Прокурори звернулися із клопотанням до суду про обрання зловмисникам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

За вимагання та пошкодження майна фігурантам може загрожувати до 10 років ув’язнення.