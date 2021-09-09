ВАКС закрив провадження у справі про обрання запобіжного заходу Дубілету

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду закрила провадження у справі про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ексголові правління ПриватБанку Олександру Дубілету.

Трансляція засідання доступна на сторінці ВАКС у YouTube.

"Провадження у справі за номером №991/3350/21 за клопотанням детектива НАБУ, погоджене із прокурором САП, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Дубілета Олександра Валерійовича, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України … закрити", - повідомила суддя.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде складено та оголошено 10 вересня.

Раніше, 22 липня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала ухвалу слідчого судді ВАКС від 2 червня про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

Нагадаємо, Олександр Дубілет був головою правління Приватбанку до його націоналізації. Правоохоронні органи підозрюють його у причетності до виведення 8,2 млрд гривень з ПриватБанку перед його націоналізацією. Також він є підозрюваним за ще одним епізодом про виведення з ПриватБанку 136 млн гривень. Загалом на сьогодні до кримінальної відповідальності в обох епізодах притягнуто п’ятеро осіб. Крім Дубілета, це його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко та дві керівниці департаментів.