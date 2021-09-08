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Голова ВАКС звинуватила "слугу народу" Камельчука у втручанні

Депутат просив арештувати фігуранта однієї з кримінальних справ.

Голова ВАКС звинуватила "слугу народу" Камельчука у втручанні
Елена Танасевич
Фото: Прес-центр судової влади України

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич заявила, що у серпні вперше за весь час роботи отримала пропозицію від одного з народних депутатів обрати конкретний запобіжний захід підозрюваному.

Про це вона розказала в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна", відповідаючи на питання, чи зверталися до неї як до голови суду з проханням сприяти розгляду справи для конкретного результату.

"До недавнього часу - ні, й так має бути. Але в серпні 2021 року надійшло звернення народного депутата України до мене як голови суду з пропозицією про обрання конкретного запобіжного заходу у межах зазначеного кримінального провадження щодо ідентифікованої ним особи", - сказала Танасевич.

"Як того вимагає закон, я негайно звернулася до Вищої ради правосуддя і до генерального прокурора з повідомленням про втручання в діяльність правосуддя", - додала вона.

На сайті Вищої ради правосуддя повідомляється, що депутатом, який звертався до Танасевич, був "слуга народу" Юрій Камельчук.

Юрій Камельчук
Фото: galinfo
Юрій Камельчук

"11 серпня 2021 року до Вищого антикорупційного суду надійшло депутатське звернення народного депутата України Камельчука Ю.О., адресоване Голові Вищого антикорупційного суду Танасевич О.В., із пропозицією «під час наступного обрання міри запобіжного заходу, розглянути питання щодо застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, застосувати арешт майна та інших активів, які належать ОСОБА_1». Народний депутат України Камельчук Ю.О. у депутатському зверненні просить повідомити його про результати розгляду цього звернення", - йдеться у рішенні ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звернутися з цього приводу до Верховної Ради "стосовно вжиття заходів щодо недопущення народним депутатом України Камельчуком Юрієм Олександровичем дій, що можуть бути розцінені як втручання в діяльність суддів".

Камельчук - мажоритарник з Львівської області. Він входить до складу комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Також очолює тимчасову слідчу комісію з питань збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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