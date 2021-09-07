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Разумков скликає позачергове пленарне засідання Ради 8 вересня

Депутати розглянуть постанову про звернення до Конгресу США щодо статусу України в НАТО.

Разумков скликає позачергове пленарне засідання Ради 8 вересня
Фото: facebook/Слуга Народу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання в середу, 8 вересня, на вимогу 153 народних депутатів.

Про це повідомила прессекретарка спікера Ольга Туній.

На позачергове засідання народні депутати зберуться відразу після завершення чергового.

На порядку денному - проєкт Постанови про Звернення ВР до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника Сполучених Штатів Америки поза НАТО (MNNA) (№5380).

Фото: facebook.com/olga.tuniy

Нагадаємо, депутати Ради ініціювали позачергове засідання для звернення до США щодо статусу України як основного союзника поза НАТО.

У 2017 року Верховна Рада вже просила Конгрес США укласти з Україною оборонну угоду і надати Україні статус основного союзника поза Альянсом. Поки що це ні до чого не призвело.

Статус основного союзника США поза НАТО мають 18 країн, включаючи Ізраїль і Японію.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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