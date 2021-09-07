"Слуга народу" Гетманцев висловив симпатію Лукашенку і розкритикував Порошенка

На думку нардепа, 27 років диктатора Лукашенка при владі "принесли Білорусі вдвіче більше добробуту, ніж реформи Порошенка Україні".

Депутат від "Слуги народу", голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що 27 років при владі Олександра Лукашенка принесли Білорусі "добробуту майже вдвічі більше, ніж реформи п'ятого президента України Петра Порошенка".

"У своїй, як зазвичай, полум'яній промові на Погоджувальній раді ВР, Петро Олексійович зазначив, що Зеленський стрімко рухається шляхом Лукашенка і закінчить також. Нагадаю, що Лукашенко при владі, на відміну від Петра Олексійовича, з ганьбою, відправленого на політичну пенсію, вже 27 років. Згоден, – різних років. Однак років, які принесли Білорусі добробуту майже в два рази вище, ніж внаслідок нечуваніх реформ п'ятого президента", – написав він у фейсбуці.

Гетманцев також зазначив, що пенсіонери в Білорусі "можуть на свою пенсію, навіть мінімальну, цілком стерпно прожити".

Нагадаємо, 20 травня український депутат Євген Шевченко їздив у Мінськ на зустріч з Лукашенком, де сказав йому, що "більше третини українців хотіли б бачити його своїм президентом".

У травні Шевченка виключили за це з фракції "Слуга народу". Однак, вже в липні він виступив на "Слов'янському базарі". Під час фінального концерту в неділю він у дуеті з композитором Ніколо Петрашем заспівав під фонограму пісню "Чотири пори року", де є такі слова: "Четыре времени года Поцелованы общей судьбою. Не страшны нам любые невзгоды, Потому что мы вместе с тобою Крепко сшиты однажды судьбою". Після виступу Шевченко назвав Лукашенка своїм другом.

Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що Україна "похерила відносини з Мінськом". Як відомо, контакти між офіційними представниками України і Білорусі було поставлено на паузу восени 2020 року у зв'язку з фальсифікацією результатів виборів президента та придушенням мирних протестів. У серпні цього року він заявив, разом із Путіним може "за добу поставити Україну на коліна", але не буде цього робити. Раніше він також пригрозив, що може визнати Крим російським.

Зазначимо, що в 2019 році Лукашенко очолив рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів.