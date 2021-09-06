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"Слуга народу" не розглядає питання відставки спікера Дмитра Разумкова

З Головою ВР "нормальні робочі стосунки", - Арахамія. 

"Слуга народу" не розглядає питання відставки спікера Дмитра Разумкова
Фото: скрін трансляції

Партія "Слуга народу" не розглядає питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це на брифінгу за результатами засідання політради партії "Слуга народу" заявив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент LB.ua.

"В телеграм каналах є інформація, що у мене є американське громадянство. Ви ж усі читали... Так само я ставлюся до інформації щодо Разумкова (про можливу відставку Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова). Немає у нас ні подань, ні обговорень у фракції. Є телеграм канали, які можуть закинути порядок денний, а ми починаємо це обговорювати та коментувати", - заявив він.

Арахамія наголосив, що "проблеми взагалі не існує. Коли буде питання по Разумкову, то ми точно вийдемо, зробимо спільний брифінг".

Він нагадав, що спікер "делегований на крісло спікера від фракції "Слуга народу". Він наш делегат. Коли у нас будуть непорозуміння, ми вийдемо та скажемо, що у нас є непорозуміння. Будемо змінювати спікера. Зараз такої інформації немає. У нас нормальні робочі стосунки".

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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