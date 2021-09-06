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В "Слузі народу" визначилися з кандидатом на виборах у 197 окрузі

Проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі №197 відбудуться 31 жовтня.

В "Слузі народу" визначилися з кандидатом на виборах у 197 окрузі
Віталій Войцеховський

Політрада "Слуги народу" висунула Віталія Войцехівського кандидатом в народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі № 197.

Кандидата по №184 округу партія ще не визначила.

Про це на брифінгу за результатами засідання політради партії "Слуги народу" заявив голова партії Олександр Корнієнко, передає кореспондент LB.ua.

"Політрада прийняла рішення про висування Віталія (Войцехівського кандидатом на проміжних виборів у одномандатному виборчому окрузі № 197). Завтра Віталій відправиться в ЦВК подавати документи. Ми оперативно будемо чекати на реєстрацію. Думаю, що не буде ніяких перепон", — заявив він.

Корнієнко нагадав, що Войцехівський є мером Золотоноші Черкаської області.

"Третій раз обраний мером. Це серйозна довіра. І Віталій зараз веде активну комунікацію з округом. Це Канівський район. Частково — місто Черкаси та ОТГ. Ми дали доручення політради нашій черкаській команді... перевірити підтримку нашого кандидата... Вже зібрано понад 20 тис. підписів на його підтримку", — наголосив він.

Корнієнко наголосив, що проблема округу «добре відома». Також голова партії підкреслив, що у разі перемоги на виборах Войцехівський буде працювати для подальшої децентралізації.

На питання щодо балотування Войцехівського в минулому від БПП Корнієнко відповів, що «дискусію про те, що хтось колись був в БПП — можна. Вона класна. Але на третій рік, як вона була свіжою у 2019 році, то я думаю, що ні».

Щодо висування кандидата на довиборах по 184 округу, то партія «Слуга народу» ще не визначилася.

"Ще визначаємося. Є цікаві пропозиції та рішення. Є 10 днів. Ми визначимося".

Також Корнієнко не виключив, що "Слуга народу" не буде висувати від партії кандидата на мера Харкова. Консультації з партійною організацією міста з цього питання ще тривають.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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