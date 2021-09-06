Безгін: Зеленського "дістала" відсутність важелів впливу на Київ

Депутат Верховної Ради Віталій Безгін заявив, що президента Володимира Зеленського "дістала" відсутність важелів впливу на Київ.

Про це він сказав у інтерв'ю ZN.ua.

"Мер Києва для президента - це насамперед розвалена інфраструктура столиці. Ось мені, наприклад, соромно, що проспект Героїв Сталінграда в місті з бюджетом два мільярди євро робиться в рамках програми «Велике будівництво». Ба більше, президента точно дістало, що його конституційна адміністративна вертикаль - я маю на увазі голів ОДА, статус яких співвідноситься з головою КМДА, - у столиці обривається. У мера в Києві абсолютна влада, що - нонсенс для системи управління будь-якої європейської країни. Сьогодні ні в президента, ні в Кабміну немає реального важеля впливу на Київ", - заявив Безгін.

Депутат, який очолює підкомітет Ради з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування, вважає, що президент має законне право змінити голову КМДА.

Водночас він сказав, що вийти "з цього хаосу" можна тільки новим законом про столицю. За його словами, у столиці має бути виконком, яким керує мер, і КМДА як префектура, голова якої координує й контролює.

Нагадаємо, що реальну виконавчу владу в Києві має голова КМДА, якого призначає президент, тоді як обраний мер займається міськрадою і виконує представницькі функції.

У 2003 році Конституційний Суд вирішив, що Київська міськадміністрація паралельно виконує функції виконавчого органу Київради та місцевого органу виконавчої влади і тому її має очолювати лише особа, яка була обрана київським міським головою.

Однак коли президентом став Віктор Янукович, підконтрольна "регіоналам" парламентська більшість проголосувала за надання йому права призначати головою КМДА будь-кого на свій розсуд, а не ту людину, за яку проголосували кияни. У результаті цього в листопаді 2010 року тодішнього мера Леоніда Черновецького на посаді голови міськадміністрації замінив Олександр Попов, а Партія регіонів отримала реальну владу в місті.

У травні 2014 року мером Києва був обраний Віталій Кличко, і новий президент Петро Порошенко після вступу на посаду відразу призначив його головою КМДА. Це було частиною віденських угод між Порошенком і Кличком.

В 2019 році президентом став Володимир Зеленський, який поміняв усіх керівників ОДА, але Кличка поки що не чіпав.