Нардепи пропонують зобов'язати олігархів звітувати про фінансування ЗМІ

Відповідні правки подали до законопроєкту про олігархів – одного з ключових документів, які Рада має ухвалити цієї осені.

Народні депутати подали до другого читання законопроєкту про олігархів (№5599) 1257 поправок. Серед пропонованих ключових змін – пропозиція змінити орган, який буде ухвалювати рішення щодо визнання олігархом.

В початковому варіанті законопроєкту цим органом є РНБО на підставі подання Кабінету Міністрів України, члена Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Як повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк ("Голос"), тепер його колеги пропонують визначити цим органом:

уряд за зверненням РНБО, членів Кабміну чи президента

Вищий антикорупційний суд за зверненням уряду, РНБО, НБУ, СБУ чи АМКУ

Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням АМКУ чи іншого державного органу

спеціально створену комісію при НАЗК

комісію з семи осіб, де більшість є представниками міжнародних організацій.

"Велика кількість правок стосується визначення НАЗК як головного органу щодо визнання олігархом і, як наслідок, надання йому права проводити розслідування та вивчати всі обставини. Для цього пропонується розширити повноваження НАЗК та доручити йому вести Реєстр олігархів", – зазначив Железняк.

Також олігархів хочуть зобов'язати звітувати перед НАЗК про фінансування ЗМІ, а будь-яка концентрація бізнесу за участі олігарха має відбуватися за дозволом АМКУ.

Депутати також планують деталізувати критерії визначення олігархом, зокрема щодо розміру активів, впливу на політиків, регулярних зустрічей із представниками влади. Крім того, деякі правки пропонують заборонити олігархам займати керівні посади в органах державної влади і місцевого самоуправління.

За словами Железняка, є також деякі "небезпечні з точки зору цензури правки". Це пропозиція впровадити стандарти надання інформації з боку ЗМІ щодо яких є ознаки впливу олігарха.

"Хочуть зробити обмеження для інформації, яка стосується внутрішніх українських політичних, економічних, релігійних та соціальних питань. Така інформація (на думку депутатів) має відповідати вимогам стандартів балансу думок і повноти представлених фактів. Інформаційні матеріали не можуть містити популяризацію чи пропаганду органів держави-агресора та їх окремих дій. Не можуть виправдовувати чи визнавати правомірною окупацію територій України", – перерахував Железняк.

Нагадаємо, що законопроєкт про олігархів був проголосований в першому читанні 1 липня. Документ передбачає створення реєстру олігархів за рішенням РНБО, обмеження їхнього впливу на ЗМІ та подання "декларацій" про контакти з олігархами.

У травні в РНБО повідомили, що нарахували 13 олігархів, але прізвища назвати відмовилися.

Цей законодавчий акт президент анонсував ще у квітні, а на річній пресконференції обіцяв, що він з'явиться наприкінці травня. Однак законопроєкт без презентації його положень внесли до парламенту лише 2 червня, того ж дня LB.ua отримав повний текст від джерел.

Законопроєкт №5599 є одним із ключових, котрі мають ухвалити цієї осені.

Докладно про те, що зміниться з ухваленням законопроєкту, читайте в матеріалі "«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку" на LB.ua.