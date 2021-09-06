Зеленський провів зустріч із делегацією Конгресу США

"Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО", - зазначив президент.

Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США

Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки, яка перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

До складу американської елегації увійшли сенатори Ліндсі Грем, Джон Баррасcо, Томмі Табервілль, Бен Сесс та член Палати представників США Вільям Тіммонс.

Президент подякував членам делегації "за незмінну двопартійну та двопалатну підтримку України в Конгресі США, а також зусиль нашої країни у протидії агресії РФ".

Представників Конгресу ознайомили з ключовими результатами візиту Зеленського до США. Президент України наголосив на важливості підтримки Конгресом реалізації домовленостей, досягнутих під час візиту, насамперед - щодо активізації взаємодії у безпековій та оборонній сферах.

Президент зауважив, що представлений нещодавно у Вашингтоні План трансформації та зміцнення стійкості України "відкриває можливості для розбудови нової якості партнерства між нашою державою та США в галузі економіки, інвестицій та секторального співробітництва".

Зеленський також ознайомив членів Конгресу США з безпековою ситуацією на сході та вздовж українських кордонів. Під час зустрічі також відбулося відеовключення військового керівництва із зони проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, зокрема з Авдіївки, Мар'їнки та Золотого.

Сторони також обмінялися думками щодо безпекової ситуації в регіоні та розвитку подій у Білорусі. Зеленський відзначив наближення активної фази спільних навчань збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2021" і назвав їх безпековим викликом для регіону.

Президент подякував за підтримку США у започаткуванні діяльності Кримської платформи. Було наголошено, що внаслідок тимчасової російської окупації Криму зруйновано архітектуру безпеки в Чорноморсько-Азовському регіоні, розгорнуто масштабну мілітаризацію півострова, а свобода судноплавства опинилася під загрозою.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено реалізації євроатлантичних прагнень України.

"Розраховуємо на підтримку США щодо майбутнього членства України в НАТО", – наголосив Зеленський.

Президент України також подякував членам Конгресу США за чітке розуміння безпекових загроз, які становить реалізація проєкту "Північний потік – 2".

"Кремль використовував і продовжує використовувати постачання газу як зброю. Санкційний тиск на «Північний потік – 2» має бути збережений", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні в Україну приїхала делегація Конгресу США, в якої заплановані зустрічі з президентом та представниками уряду. Візит республіканців відбувається всього за кілька днів після того, як Зеленський відвідав США із робочим візитом.