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Разумков заперечив можливість перейменування України

"Іноді краще жувати, ніж говорити".

Разумков заперечив можливість перейменування України
Фото: facebook/Слуга Народу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечив можливість перейменування України.

Про це він сказав на брифінгу перед початком нової сесії парламенту, коментуючи пропозицію радника глави Офісу президента Олексія Арестовича перейменувати державу в Русь-Україна.

"Іноді краще жувати, ніж говорити. Україна дійсно потребує змін, потребує реформ, але точно не потребує змін назви. Ми живемо в державі Україна. Думаю, це влаштовує 99% наших громадян", - сказав він.

Разумков заявив, що хайпувати на назві України - не державницька позиція.

"Не знаю, в якому стані люди дають коментарі", - додав він.

Нагадаємо, що блогер Арестович з жовтня 2020 року виконує обов'язки речника української делегації в Тристоронній контактній групі.

За цей час він встиг відзначитися кількома скандальними заявами, зокрема про "розгортання України на Схід" чи про зраду України зі сторони Ангели Меркель.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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