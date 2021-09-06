Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечив можливість перейменування України.
Про це він сказав на брифінгу перед початком нової сесії парламенту, коментуючи пропозицію радника глави Офісу президента Олексія Арестовича перейменувати державу в Русь-Україна.
"Іноді краще жувати, ніж говорити. Україна дійсно потребує змін, потребує реформ, але точно не потребує змін назви. Ми живемо в державі Україна. Думаю, це влаштовує 99% наших громадян", - сказав він.
Разумков заявив, що хайпувати на назві України - не державницька позиція.
"Не знаю, в якому стані люди дають коментарі", - додав він.
Нагадаємо, що блогер Арестович з жовтня 2020 року виконує обов'язки речника української делегації в Тристоронній контактній групі.
За цей час він встиг відзначитися кількома скандальними заявами, зокрема про "розгортання України на Схід" чи про зраду України зі сторони Ангели Меркель.