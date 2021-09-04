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Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді

Він зауважив, що у ЗСУ наразі є значні затримки з виплатою грошового забезпечення.

Порошенко закликав спрямувати гроші від МВФ на виплати військовим і на тринадцяту пенсію у листопаді

Гроші, отримані від МВФ як допомогу під час пандемії мають бути спрямовані не на розкрадання, а на соціальний захист громадян – у першу чергу військових та пенсіонерів.

Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко під час виступу на форумі “Від фундаменту державності до України майбутнього” у Харкові.

“Кошти, які ми отримали зараз 2,7 мільярди доларів від МВФ – це не підтримка України у зв’язку з виконанням якихось програм, це подарунок. Подарунок всьому світу у вигляді 600 мільярдів для того, щоб полегшити вихід з кризи. Куди спрямувати ці гроші? Ми вивчили досвід декількох країн Європи, в тому числі Польщі. Ми в понеділок виходимо з ініціативою, яка називається “Тринадцята пенсія”, – говорить Порошенко.

Він додав, що тринадцята пенсія має бути перерахована тим пенсіонерам України, чиї пенсії всупереч закону не індексувалися у зв’язку зі зростанням цін. “У нас же закон чітко передбачає: ціни ростуть – пенсія має підвищитися рівно настільки ж для захисту споживчого рівня життя пенсіонера. Цього не роблять. Пенсіонерів зробили біднішими. Тому всі, у кого пенсія нижче середньої, мають в листопаді отримати тринадцяту пенсію”, – пояснює Порошенко.

За його словами, другим напрямком має бути армія. “У 2018-му році, коли ми завершували програму підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, середня заробітна платня військовослужбовців у Зоні Операції Об’єднаних Сил на 60% була більша середньої заробітної плати в країні. Зараз – на 27% менше”, – констатує Петро Порошенко.

“Ми маємо негайно за рахунок цих коштів підвищити рівень грошового забезпечення українських військовослужбовців. Це буде справжня шана і повага, бо Збройні сили України користуються найбільшою повагою населення України”, – зазначив п’ятий Президент.

Порошенко також зауважив, що у ЗСУ наразі є значні затримки з виплатою грошового забезпечення. Лідер “Європейської Солідарності” звернувся до влади з вимогою негайно погасити ці борги перед захисниками України.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд без умов та зобов'язань виділив Україні $2,7 млрд.

На початку осені Україна розраховує отримати від МВФ ще 700 млн доларів в рамках кредитної програми stand by.

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