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В "УДАРі Віталія Кличка" озвучили пропозиції щодо підтримки малого та середнього бізнесу

На думку голови виконкому партії, для цього потрібно чотири ключові зміни. 

В "УДАРі Віталія Кличка" озвучили пропозиції щодо підтримки малого та середнього бізнесу
Фото: zoda.gov.ua

У партії "УДАР Віталія Кличка" вважають, що для розвитку та сприяння економічному розвиткові держави необхідно зменшити фіскальне навантаження на бізнес, усунути перепони в отриманні цільових кредитів підприємцями та повністю перевести спілкування бізнесу та держави в онлайн.

Про це заявив голова виконкому партії "УДАР Віталія Кличка" Артур Палатний на своїй сторінці у Facebook.

"Держава має не латати дірки в бюджеті за рахунок підприємництва, а інвестувати в розвиток бізнесу", – написав Артур Палатний.

За його словами, партія для покращення бізнес-середовища пропонує:

  • вдосконалити систему оподаткування – зменшити фіскальний тиск на бізнес, будуючи податкову політику за принципом: "менше податків – більше прибутку – більше робочих місць"
  • усунути складні процедури отримання кредитів для підприємництва
  • спростити дозвільні процедури – зробити подання та отримання необхідних документів за принципами "єдиного вікна". 

"І, безумовно, ключовим питанням формування сприятливого бізнес-середовища залишається оновлення судової системи. Підприємець повинен мати всі належні інструменти для захисту своїх прав та власності", – заявив Палатний.

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