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Зеленський вважає неможливим авторитарний режим в Україні

"Дракону з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть".

Зеленський вважає неможливим авторитарний режим в Україні
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає неможливим авторитарний режим в Україні.

Про це він сказав під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету в межах візиту до США.

"Я президент України два роки. У ваших знайомих [у Росії] ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, «дракону» з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть", - цитує Зеленського Офіс президента.

Він додав, що державна політика Росії спрямована на те, щоб відбирати, а не давати, і цим відрізняється від української.

"Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали", – сказав президент.

Нагадаємо, що Economist Intelligence Unit характеризує Україну як "гібридний режим", що виник на основі авторитарного внаслідок незавершеного демократичного переходу. Такий гібридний режим має як демократичні риси, так і автократичні.

Авторитарними режимами, наприклад, вважаються Білорусь, Росія, Казахстан, Китай тощо.

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