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У Вашингтоні відкрили "Український дім"

Зеленський назвав відкриття "знаковим завершенням перебування глави Української держави у Вашингтоні".

Фото: пресслужба президента України

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською взяли участь у відкритті "Українського дому" у Вашингтоні.

Про це інформує пресслужба президента.

Звертаючись до лідерів української громади у США, глава держави зазначив, що завдяки українцям, які мешкають у цій країні, територія нашої держави простягається аж до Сполучених Штатів.

"Хочу привітати вас з відкриттям «Українського дому». Реалізацією цього проекту займалася наш новий Посол у США Оксана Маркарова. Я вітаю її з цією подією", – сказав Президент.

Володимир Зеленський назвав відкриття "Українського дому" знаковим завершенням перебування глави Української держави у Вашингтоні.

Глава держави наголосив на важливості підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у нашій країні. Стратегічне партнерство двох держав і надалі зміцнюватиметься, і українська громада у США відіграватиме значну роль у цьому процесі.

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