Кабмін утворив представництво МЗС у Харкові

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про утворення представництва Міністерства закордонних справ України в Харкові.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 вересня, інформує пресслужба МЗС.

Відповідно до пояснювальної записки, розширення мережі представництв обумовлене необхідністю посилення присутності МЗС на сході України з урахуванням географічної близькості Харкова до окупованих територій.

“Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними. Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль. Всю консульську і правову допомогу можна буде отримати в Харкові”, - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він розповів, що важливим напрямом роботи представництва МЗС в Харкові стане підтримка місцевого бізнесу, зокрема у виході на зовнішні ринки, та залучення в регіон нових іноземних інвестицій.

“Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту, а також допомагатиме місцевій владі в реалізації курсу України на членство в ЄС і НАТО, переговорах з партнерами, розбудові культурних та туристичних зв'язків”, - зазначив міністр.

Представництво МЗС на території України входить до системи органів дипломатичної служби і утворюється в регіоні, де діють іноземні консульські установи чи представництва міжнародних організацій.

Нині МЗС має представництва в Одесі, Львові та Ужгороді.