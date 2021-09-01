Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Зеленський презентував у США план трансформації України за $277 млрд
Завтра осінь, коли карантин?
Завтра осінь, коли карантин?
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
​Байден, Зеленський і «доктрина Байдена»
День, коли США програли афганську війну
День, коли США програли афганську війну
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Путін і Лукашенко у вересні зібралися підписати указ про інтеграцію Білорусі з Росією
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Посол НАТО заперечив неможливість вступу України під час війни
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Зеленський із дружиною прибули до Вашингтона
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
ГоловнаПолітика

Кабмін утворив представництво МЗС у Харкові

Нині МЗС має представництва в Одесі, Львові та Ужгороді.

Кабмін утворив представництво МЗС у Харкові
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів схвалив розпорядження про утворення представництва Міністерства закордонних справ України в Харкові.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 1 вересня, інформує пресслужба МЗС.

Відповідно до пояснювальної записки, розширення мережі представництв обумовлене необхідністю посилення присутності МЗС на сході України з урахуванням географічної близькості Харкова до окупованих територій.

“Ми відкриваємо нове представництво, аби послуги для наших громадян стали більш доступними і якісними. Відтепер мешканцям північно-східних регіонів нашої держави не потрібно буде їхати до Києва або Одеси, аби легалізувати документ чи отримати апостиль. Всю консульську і правову допомогу можна буде отримати в Харкові”, - наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він розповів, що важливим напрямом роботи представництва МЗС в Харкові стане підтримка місцевого бізнесу, зокрема у виході на зовнішні ринки, та залучення в регіон нових іноземних інвестицій.      

“Представництво МЗС координуватиме міжнародну допомогу населенню в районах, прилеглих до зони російсько-українського збройного конфлікту, а також допомагатиме місцевій владі в реалізації курсу України на членство в ЄС і НАТО, переговорах з партнерами, розбудові культурних та туристичних зв'язків”, - зазначив міністр.

Представництво МЗС на території України входить до системи органів дипломатичної служби і утворюється в регіоні, де діють іноземні консульські установи чи представництва міжнародних організацій.

Нині МЗС має представництва в Одесі, Львові та Ужгороді.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також