В Уряді планують "точкові" кадрові ротації, розглядають звільнення трьох міністрів, – джерела

Новий політичний сезон у Кабінеті міністрів розпочнуть без глобальних кадрових змін, однак плануються "точкові" ротації.

Про це LB.ua повідомили декілька джерел в "Слузі народу" та з керівництва опозиційної фракції.

"У вересні, швидше, що у другій половині місяця, на нас чекають кадрові зміни в Кабміні. Мова не йде по відставку всього Уряду Дениса Шмигаля. Наразі говорять про те, що «на вихід» готують трьох - міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну. Причин для відставки цих трьох - багато. Таран розсварився з усіма. І дуже «радянський». Нам потрібна модерновіша людина. Уруський провалив «підзаконку» по оборонним закупівлям для армії. А по Лазебній - цілий комплект претензій. Я особисто нагадаю про провал кампанії по «пакунку малюка». Ми прийняли два закони, а Мінсоц і далі видає картки, вся програма «по пакунку» - провалена", - розповіло джерело в "Слузі народу".

Ще один співрозмовник у найбільшій фракції зазначив, що "наразі справді є великі проблеми з новими прізвищами на посади трьох міністрів (на заміну тих, кого планують відправити у відставку). Чесно кажучи, зараз навіть чуток нема щодо нових кандидатур".

"Трьох міністрів точно звільнять. Але нових кандидатур насправді немає", - додав ще один з парламентарів "Слуги".

Він також вважає, що "навмисно розповсюджуються" чутки про відставку ще двох міністрів - міністра культури Олександра Ткаченка, якого начебто має заміни його заступник Ростислав Карандєєв.

"Але як їх взагалі можна порівняти? Аналогічно - по міністру юстиції (Денис Малюська, - ред.). Насправді чутки про їх відставку розповсюджують умисно «ображені люди». Так само і щодо відставки генпрокурорки Ірини Венедіктової, про що говорили ще на початку літа. По всім трьом — це чисто чутки та малоймовірно", - наполягає джерело.

Проте, за його інформацією, "у Ткаченка заберуть напрям туризму і в іддадуть Олександру Кубракову (міністр інфраструктури) через перепідпорядкування ДАРТ" (Державна агенція розвитку туризму).

Хоча інший депутат зі "Слуги" наполягає, що "питання зі звільненням Ткаченка - вирішено. Його заступник Карандєєв - дуже потужний. А у Ткаченка - багато «зашкварів». Плюс - проблеми особисто з керівником ОП Андрієм Єрмаком. Наша фракція - неоднорідна. Є багато тих, кого Ткаченко включив у список. От вони і говорять, що його відставка - то чутки. Але питання по ньому вже знято. Карандєєв буде міністром", - розповів він.

Ще один співрозмовник з керівництва однієї з опозиційних фракцій підтвердив, що "кардинальних кадрових пертурбацій не планують".

"Наразі прем'єр Шмигаль залишається на місці. Плани щодо відставки спікера Дмитра Разумкова теж відклали. Розуміють, що не буде голосів. На початок політичного сезону - це лише точкові кадрові зміни в Уряді. Друге завдання - переключитися з зовнішнього порядку денного на внутрішню політику. Вчора всі бачили, як в Київраді «Слуга народу» не змогла переламати «Удар» та мера Кличка. Тому їх плани з усунення мера з посади голови КМДА - теж під питанням. На порядку денному нової сесії Ради - прийняття у другому читанні законів про олігархів та ресурсного, урядового по податках 5600. До них подали велику кількість правок, тому не виключено, що будуть вносити зміни в регламент, щоб поставити «на стоп» правочний спам. Але поки що виглядає так, що почнемо роботу (з 7 вересня) спокійно", - прогнозує нардеп.

Нагадаємо, 22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів. Кого саме буде звільнено чи призначено, він не розповів. Питання розпуску парламенту президент поки не розглядає.