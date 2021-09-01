Зеленський планує почати зустріч з Байденом з питань Криму та Донбасу

"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч".

На зустрічі з президентом США Джо Байденом президент України Володимир Зеленський планує обговорити тему тимчасово окупованого Донбасу та Криму.

Про це він розповів "Суспільному" під час робочого візиту в Вашингтон.

"У нас буде не просто питання-відповідь. У нас буде серйозна зустріч, декілька буде секторів нашої розмови. Складно сказати, з якого сами питання почати... Багато речей, на які хочеться отримати не відповідь, а отримати бачення. Тим більше, що питання не в тому, що запитує Україна і що відповідає Америка. Мені здається, що у кожної сторони є питання і відповіді", – сказав Зеленський і додав, що планує почати зустріч з обговорення питань Криму і Донбасу.

Окрім того, на зустрічі буде підійматися тема інвестицій.

"Ми подякуємо президенту США за підтримку, вона відчувається в розбудові енергетичної системи України", – зазначив Зеленський.

Також лідери України та США обговорять питання російського газопроводу "Північний потік-2".

"У нас є болюче питання "Північний потік-2". Якщо він буде добудований, а всі говорять, що він буде добудований, то ми поборемося з тим, як він буде працювати. У разі працюючого "Північного потоку-2", ми хотіли б домовитися про конкретні речі й гарантії з боку США", – зазначив Зеленський і підкреслив, що має на увазі введення нових санкцій проти РФ.

Нагадаємо, 31 серпня президент України прибув з візитом до США. Він проведе низку зустрічей, а 1 вересня відбудуться переговори з Байденом. Президенти мають обговорити співпрацю в оборонній сфері, "Північний потік-2" та війну на Донбасі.

Також стало відомо, що США нададуть Україні дострокову військову допомогу у розмірі $60млн. Вона передбачає також надання протитанкових систем Javelin та інших видів озброєнь.

У межах візиту до США Зеленський презентував План трансформації України, який стосується, зокрема, перетворень у військовій та економічній сферах. Захід відбувся у резиденції першого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон.

Американське видання Financial Times написало, що Байден має скористатися зустріччю з Зеленським для того, щоб почати відновлення репутації Америки як союзника, який виконує свої обіцянки.