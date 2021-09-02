На Рівненщині в межах "Великого будівництва" відремонтували трасу за новою технологією

Віремонтували не лише верхній шар, а й основу – її зробили з органно-мінеральної суміші.

Фото: Віталій Коваль Facebook

У Рівненській області повністю відремонтували п’ятикілометрову ділянку між селом Данчиміст та містом Костопіль, що є частиною траси державного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів. Ремонт виконано у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"Це зовсім інший, новий підхід до робіт. Якщо у 2017-2018 роках в області робилися ремонти шляхом заміни лише верхнього шару, то сьогодні ми реконструюємо основу. Вона зроблена з органо-мінеральної суміші. Далі йде нижній шар — крупнозернистий асфальт, та верхній — щебенево-мастичний асфальтобетон", — написав голова ОДА.

Фото: Володимир Коваль Facebook

Така технологія, за словами Коваля, робить дорожнє полотно більш стійким. А для відновленої ділянки це особливо актуально через часті напливи, викликані тим, що вона пролягає через вологу та болотисту місцевість.

Дорожники, за даними Рівненської ОДА, облаштували також пішохідні доріжки і тротуари, автобусні зупинки, дорожні знаки, перильне та бар’єрне огородження, світлові опори, освітлення, розмітку та капітально відремонтували міст (км 112+623).

Вартість ремонту ділянки склала понад 120 млн гривень.

Нагадаємо, метою програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є комфортний проїзд по Україні різними шляхами.