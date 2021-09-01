Це другий етап допомоги з трьох.

Фото: ДСНС

Україна направила Литві другу частину гуманітарної допомоги для безпекових потреб.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Понад 48 тонн гуманітарного вантажу відправилися сьогодні, 1 вересня, із України до Литви. Це другий етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до Указу Президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету Міністрів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону при МВС Литовської Республіки.

Нагадаємо, на початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю та ініціювала нові санкції проти режиму Олександра Лукашенка. Однак роботи було призупинено через брак колючого дроту. У липні Естонія заявила, що надасть Литві 100 км колючого дроту, щоб зупинити мігрантів.

На початку серпня Кабінет міністрів вирішив передати Литовській Республіці 100 кілометрів колючого дроту у вигляді гуманітарної допомоги. 14 серпня Україна відправила Литві 38 тонн колючого дроту для захисту кордону з Білоруссю.