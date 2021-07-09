Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю

Армія Литви у п'ятницю, 9 липня, почала розгортати паркан з колючого дроту на південному кордоні з Білоруссю поблизу міста Друскінінкай.

Про це повідомило литовська новинна агенція BNS.

Загальна протяжність ділянки кордону, де з'явиться колючий дріт, - близько 30 кілометрів. Його розгортають саме в цьому місці, тому що з початку року тут затримали найбільшу кількість нелегальних мігрантів - понад пів тисячі. Загалом протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли щонайменше півтори тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

За останні місяці Литва зіткнулася майже з двадцятикратним збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте вважає, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви.

На цьому тижні уряд Литви вирішив посилити кордон армією та створити додатковий фізичний бар'єр у вигляді колючого дроту.

Огорожу буде обладнано зі спіральних котушок, які ставляться одна на одну і з'єднуються між собою за допомогою спеціальних кілочків. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас пояснював, що цей бар'єр буде діяти як засіб, щоб ненадовго затримати мігрантів на кордоні до прибуття прикордонників.

Нагадаємо, що Білорусь почала затримувати мігрантів з країн Близького Сходу та Африки (а за неофіційною інформацією - навіть організовано завозити їх "Іракськими авіалініями") після того, як Євросоюз почав вводити санкції проти режиму Лукашенка у зв'язку з примусовою посадкою літака Ryanair і затримання опозиційного блогера.