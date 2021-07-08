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СБУ затримала фальшивомонетника-росіянина, який перебуває у санкційних списках РНБО

До злочинного угруповання також входили інші громадяни РФ та України.

Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася збутом підроблених грошей. Фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що організатор схеми – громадянин РФ, який фігурує в санкційних списках РНБО і вважається "кримінальним авторитетом". Також до злочинного угруповання входили інші громадяни РФ та України. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості.

Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.

За місцями проживання, реєстрації та в особистих автомобілях фігурантів проведено обшуки.

Фото: ssu.gov.ua

Обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу.

Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.

Нагадаємо, у березні в Миколаєві затримали банду, яка щомісяця збувала по 100 тис. фальшивих доларів.

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