Влада Гаїті заявила про затримання ймовірних убивць президента

Представники різних органів влади Гаїті повідомили про арешт підозрюваних у вбивстві президента країни Жовенеля Моїза.

Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на заяви представників влади Гаїті, передає Укрінформ.

"Державний секретар з питань комунікацій Гаїті Франц Ексантус заявив, що поліція заарештувала ймовірних убивць", - інформує CBS News.

При цьому вказується, що додаткових подробиць держсекретар не повідомив.

За інформацією ВВС, у ніч на 8 липня глава поліції Гаїті Леон Шарль повідомив, що сили безпеки застрелили чотирьох найманців, яких підозрюють у вбивстві, і затримали ще двох. За словами Шарля, нападники взяли в заручники трьох співробітників поліції, проте в ході операції в Порт-о-Пренсі їх було звільнено.

При цьому керівник поліції дав зрозуміти, що бій ще не закінчено. "Ми заблокували їх на дорозі, коли вони покидали місце злочину. З цього моменту триває бій. Вони всі будуть вбиті або затримані", - цитує Шарля Рейтер.

ВВС зазначає, що про нападників відомо небагато. В інтернеті з'явилися відеокадри, зроблені в районі нападу, на яких видно колону позашляховиків і озброєних людей, які виходять з машин. Справжність цього відео не підтверджена.

Посол Гаїті у США Бокчіт Едмонд повідомив, що озброєні люди були одягнені як агенти американської Адміністрації по боротьбі з наркотиками, що можливо допомогло їм проникнути на територію резиденції.

Президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили вночі 7 липня у власному домі, його дружина отримала поранення. В країні оголосили надзвичайний стан.

Гаїті - найбідніша країна на Американському континенті, а її президент Моїз в умовах кризи зіткнувся зі значною недовірою зі сторони населення.

На початку 2021 року влада Гаїті заявила про попередження перевороту і замаху на президента. Тожі повідомлялося про затримання 23 осіб, у тому числі суддю Верховного суду та високопоставленого офіцера поліції.

Моїз стверджував, що вони збиралися його вбити.

Він був президентом Гаїті з 2017 року.