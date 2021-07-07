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Парламент Косова ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці

За проголосували 89 депутатів зі 120-ти.

Парламент Косова ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці
Похороны жертв резни в Сребренице
Фото: EPA/UPG

Парламент Косова ухвалив резолюцію, що засуджує геноцид у Сребрениці. За проголосували 89 депутатів зі 120-ти.

Представники "Сербського списку" покинули сесійне засідання після включення резолюції до порядку денного, повідомляє Балканський оглядач з посиланням на klix.ba.

У документі зазначається, що вбивство армією боснійських сербів близько 8 тис. боснійців-мусульман у Сребрениці є геноцидом згідно з рішенням Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії та згідно з визначенням геноциду відповідно до Конвенції ООН від грудня 1948 року.

Парламент Косова своєю резолюцією рішуче засудив геноцид у Сребрениці та висловив співчуття родинам невинних жертв.

Документ також рішуче засуджує будь-яку спробу свідомо та публічно заперечувати геноцид у Сребрениці.

Депутати закликали уряд Косова та інші установи вшанувати жертв Сребрениці, нагадавши, що Європейський парламент оголосив 11 липня Днем пам’яті геноциду в Сребрениці.

Під час військової операції боснійських сербів у Сребрениці було страчено вісім тисяч осіб - чоловіче населення різного віку, від дітей до осіб похилого віку. Операцією командував Ратко Младич, якого 2011 року заарештували й вислали в Гаагу, де він постав перед Міжнародним трибуналом з питань колишньої Югославії за звинуваченням у злочинах проти людяності.

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