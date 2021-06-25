Посол Ізраїлю назвав Голодомор соціоцидом, а не геноцидом

Джоел Ліон вважає, що голод був не проти українців, а проти частини суспільства.

Посол Ізраїлю Джоел Ліон сказав, що Голодомор в Україні більше підходить під визначення соціоциду, ніж геноциду, тому що він був направлений не проти українців як народу, а проти частини суспільства.

Про це посол сказав в інтерв'ю проєкту Kyiv not Kiev.

"Справа в тому, що багато євреїв також померли. Тому для нас дуже важко сказати, що це був [геноцид] проти українського народу", - сказав він. За його словами, євреї не лише вмирали з голоду, як і українці, але їх іноді ще й робили винними у ньому.

"Спитайте будь-якого українця - Голодомор був проти українців. Крапка. Він не був проти українців з точки зору багатьох людей в Ізраїлі. Він був проти частини суспільства. Це був не геноцид, а соціоцид, що є великою різницею", - сказав Ліон.

Посол підкреслив, що Голодомор був жахливою трагедією українського народу і Ізраїль співчуває Україні.

"Ми не кажемо, що нічого не сталося. Звичайно, сталося. Мільйони людей померли через це", - сказав він.

Нагадаємо, що в 2006 році Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду. Це прописано в першій статті закону "Про Голодомор 1932-1933 років".

За опитуванням 2019 року 82% українців погоджуються з твердженням, що Голодомор був геноцидом українського народу.

Ізраїль утримується від визнання Голодомору геноцидом, вказуючи, що це питання повинні вирішувати фахівці, а не політики.