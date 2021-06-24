​Ізраїль переніс відкриття кордонів для вакцинованих туристів на 1 серпня через "індійський" штам ковіду

В останні дні в країні спостерігається зростання кількості хворих саме "індійським" штамом.

Влада Ізраїлю відклали відкриття кордонів для вакцинованих туристів з 1 липня на 1 серпня у зв'язку з побоюваннями поширення "індійського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Туризм" з посиланням на Мінтуризму країни.

"Через побоювання потенційного поширення нового штаму COVID-19 влада Ізраїлю відклала відкриття кордонів країни для іноземних туристів з "зеленого списку", які прибувають в індивідуальному порядку, до 1 серпня", - розповіли в пресслужбі.

Як зазначає видання The Jerusalem Post, в останні дні в Ізраїлі спостерігається зростання кількості хворих саме "індійським" штамом, він був виявлений у 300 осіб.

"Уряд Ізраїлю також може повернути обов'язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях, якщо протягом тижня кількість заражених продовжить зростати (понад 100 заражених в день)", - пояснили в Мінтуризму.

Нагадаємо, 5 травня Ізраїль заборонив в'їзд до країни громадянам низки держав у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції, а також скасував видані раніше дозволи на в'їзд. До списку потрапила і Україна.

11 червня Ізраїль виключив Україну зі списку країн, куди заборонено літати.

З 1 червня Ізраїль скасував усі карантинні обмеження, крім одного - чинною залишилася лише вимога носити маски у приміщеннях.