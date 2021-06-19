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Палестина відмовилася від антиковідної вакцини Ізраїлю

Термін придатності вакцини закінчується у червні.

Палестина відмовилася від антиковідної вакцини Ізраїлю
Фото: kyivcity.gov.ua

Палестинська адміністрація скасувала угоду, згідно з якою Ізраїль передавав їй принаймні один мільйон доз вакцин від ковіду.

Про це пише bbc.com.

Міністр охорони здоров'я Палестинської адміністрації Май Аль-Кайла заявила, що згідно з отриманою інформацією термін придатності вакцини мав закінчитися в липні або серпні. Однак, коли вони прибули, цією датою виявився червень.

"Це недостатньо часу, щоб використати їх, тому ми їх відхилили", - сказала вона.

Раніше Ізраїль заявив, що йому не потрібен застарілий запас вакцин, і вони повинні бути використані для прискорення програми вакцинації Палестини.

Натомість палестинці мали дати Ізраїлю таку ж кількість вакцин, яку вони очікують від організації Pfizer пізніше цього року.

Ізраїль ще не коментував подію.

Нагадаємо, Ізраїль мав передати Палестині 1,2 мільйона доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

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