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Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео

В компанії наголосили, що кожне додане на сайт відео перевіряється модераторами.

Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Pornhub
Фото: cnews.ru

Понад 30 жінок подали в суд на компанію, що володіє стрімінговим порносайтом Pornhub, за поширення відео з їх участю без згоди.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Brown Rudnick LLP, юридична фірма, що представляє позивачів, заявила, що в позові заявлені претензії відповідно до Закону про захист жертв торгівлі людьми та насильства від 2000 року. Одна з позивачок розповіла, що їй було 17 років, коли її хлопець змусив її зняти інтимне відео, а пізніше воно було розміщено на Pornhub без її згоди.

У Pornhub назвали звинувачення "абсолютно абсурдними, повністю безрозсудними і категорично помилковими" і зазначили, що кожне додане на сайт відео перевіряється модераторами.

"Pornhub має нульову толерантність до незаконного контенту і розслідує будь-які скарги чи звинувачення щодо контенту на наших платформах", - заявили в компанії.

Крім того, в компанії також запевняють, що у них діють ефективні заходи безпеки, а завантажувати відео неперевіреним користувачам - заборонено. При цьому на сайті можна не підтверджувати особу чи вік людей, які представлені в завантажених відео.

Серві Pornhub можна використовувати безкоштовно, але користувачі можуть щомісяця вносити плату за високоякісні відеопотоки і додатковий контент. Сайт переважно наповнюється його власними користувачами і доступний для загального перегляду.

Нагадаємо, у грудні минулого року журналісти Financial Times дізналися імʼя власника Pornhub. З'ясувалося, що компанія MindGeek, яка управляє найбільшими порносайтами світу (Pornhub, RedTube, YouPorn, Brazzers, Reality Kings) належить американському бізнесменові Бернарду Бергемару.

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