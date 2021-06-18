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У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів

Це може бути третій найбільший дорогоцінний камінь у світі.

Знайдений у Ботсвані алмаз
Фото: EPA/UPG
Знайдений у Ботсвані алмаз

На території Ботсвани знайдено алмаз вагою 1 098 каратів, який вважають третім за величиною у світі.

Про це повідомляє Aljazeera.

"Це найбільший алмаз, який виявила компанія Debswana за свою понад 50-річну історію. За нашими попередніми оцінками, це може бути третій найбільший дорогоцінний камінь у світі", - заявила виконувачка обов'язків директорки компанії Лінетт Армстронг.

Камінь, знайдений 1 червня, був показаний в середу президенту Моквітсі Масісі в столиці країни Габороне.

Він не набагато менше другого за величиною алмазу Леседі ла Рона вагою 1 109 каратів. Алмаз розміром з тенісний м'яч, виявлений на руднику Каров, на північному сході Ботсвани, у 2015 році.

Найбільшим алмазом, будь-коли виявленим в світі, був Куллінан вагою 3106 каратів, знайдений в Південній Африці в 1905 році.

Ботсвана - провідний виробник алмазів в Африці. Уряд країни отримує до 80 відсотків доходу від продажів Debswana у вигляді дивідендів, роялті та податків.

У 2020 році виробництво компанії впало на 29 відсотків до 16,6 мільйона каратів, а продажі впали на 30 відсотків до 2,1 мільярда доларів через пандемію коронавірусу.

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