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Білий дім назвав візит Байдена в Європу "надзвичайно продуктивним"

Європейське турне призидента США тривало з 10 по 16 червня.

Білий дім назвав візит Байдена в Європу "надзвичайно продуктивним"
Фото: EPA/UPG

У Білому домі вважають європейське турне Джозефа Байдена "надзвичайно продуктивним".

Про це під час брифінгу заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Це був надзвичайно продуктивний, змістовний набір зустрічей на найвищому рівні з реальними, відчутними результатами", - наголосив він.

Серед основних досягнень Салліван виділив п’ять напрямів, на яких вдалося досягти значного прогресу. Це ініціатива щодо подолання пандемії коронавірусу та забезпечення вакциною бідних країн; консолідація західних держав щодо Китаю; домовленості про послаблення митних обмежень; відстоювання цінностей прав людини у Китаї, Росії та інших країнах; посилення прогресу у сфері кібербезпеки.

Нагадаємо, президент США з 10 по 16 червня здійснив перше міжнародне турне, під час якого взяв участь у самітах G7, НАТО і ЄС, а також зустрівся з президентом Росії.

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