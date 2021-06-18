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Лісабон закривають на вихідні через погіршення ситуації з коронавірусом

Влада обіцяє, що нового локдауну в країні не буде.

Лісабон закривають на вихідні через погіршення ситуації з коронавірусом
Фото: Вікіпедія

Через збільшення числа випадків зараження коронавірусом у столиці Португалії Лісабоні запроваджені додаткові карантинні заходи.

Протягом найближчих вихідних мешканці міста зможуть залишити його лише з поважних причин, передає DW.

Згідно з повідомленнями місцевої влади, в'їзд у столицю Португалії іноземцям також буде дозволений лише у виняткових випадках. Зараз у Лісабоні мешкає 2,8 мільйона людей.

Водночас президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза заявив, що вважає зайвим запровадження нового локдауну на всій території країни. Рівень нових заражень сам по собі не виправдовує запровадження серйозних обмежень, поки число госпіталізацій залишається істотно нижчим, ніж взимку, вказав він.

Тим часом прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта заявив, що не може гарантувати, що ще одного локдауну не буде.

Як повідомляли, коронавірус набирає обертів у Росії. Спалах COVID-19 у Москві перевищив минулорічні максимуми.

Раніше в Національній академії наук попереджали, що спалах ковіду з Росії перейде на Україну. За даними НАНУ, значно заразніший і небезпечніший штам "Дельта" найбільше поширився також у Португалії та Великій Британії.

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