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Влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю

Масштаби нелегальної міграції останнім часом відчутно зросли.

Влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю
Фото: delfi.lt

Влада Литви розглядає можливість будівництва паркану на кордоні з Білоруссю через збільшення кількості нелегальних мігрантів. Такий паркан може обійтися приблизно в 15 млн євро, повідомляє Delfi.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, розглядають різні варіанти - паркан може бути і одинарним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.

Протяжність литовсько-білоруського кордону становить 678,8 км. Через природний рельєф паркан не можна встановити уздовж усього кордону. Зараз паркан встановлено на 78 км кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, тому паркан можуть встановити на ділянці ще 508 км. Один кілометрів огорожі, за попередньою оцінкою, коштуватиме близько 30 тис. євро.

"Крім того, уздовж паркана треба інтегрувати відеокамери, датчики тощо. Їх установка на 1 км кордону обійдеться в 130 тис. євро", - зазначили в міністерстві.

За даними прикордонників, цього року білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному це громадяни Іраку. Це у п’ять разів більше, ніж за весь 2020 рік.

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