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У Канаді радять замість другої дози AstraZeneca колоти Pfizer або Moderna

Раніше комбінувати вакцини дозволили в Італії.

У Канаді радять замість другої дози AstraZeneca колоти Pfizer або Moderna
Фото: EPA/UPG

У Національному дорадчому комітеті Канади з питань імунізації (NACI), який консультує уряд стосовно вакцинації проти COVID-19, радять використовувати препарати Pfizer або Moderna для другого щеплення після вакцинації AstraZeneca індійського виробництва.

Це рішення ухвалено на основі "нових доказів наявності потенційно кращої імунореакції від такого змішаного використання".

“Вакцина mRNA тепер вважається пріоритетною для введення другої дози особам, які отримали перше щеплення вакциною AstraZeneca/Covishield”, - зазначається у повідомленні відомства.

У NACI також визнали обидві mRNA-вакцини (Pfizer, Moderna) взаємозамінними.

Раніше використання іншої вакцини для другої дози після щеплення AstraZeneca схвалила Італія.

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