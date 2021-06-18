Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів

Дозвіл на в'їзд до країни надаватимуть туристам з будь-якою вагомою метою.

Федеральний уряд Німеччини з 25 червня дозволить в'їзд повністю вакцинованим мандрівникам з країн, що не входять до Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ ФРН.

"Через чотирнадцять днів після отримання останньої необхідної дози вакцини вони можуть в'їхати до Німеччини з будь-якою вагомою метою - наприклад як турист або відвідати родину та друзів - за умови, що вони відповідають загальним вимогам законодавства про проживання", - сказано в повідомленні.

У міністерстві наголосили, що щеплення має бути зробленими вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Водночас в'їзд до Німеччини з країн, які викликають стурбованість, як і раніше заборонений.

До цього в країну можна було в'їжджати мандрівникам з країн-членів ЄС, асоційованих членів Шенгенської зони: Ісландія, Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн; низки країн, в'їзд з яких дозволявся на підставі проведеної ЄС оцінки епідеміологічної ситуації.

Раніше повідомляли, що всі області України перебувають у "зеленій" карантинній зоні за критеріями Європейського Союзу, а показники захворюваності на коронавірус COVID-19 досягли найнижчих значень за останній рік.