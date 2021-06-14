Україна увійшла в "зелену" карантинну зону за критеріями ЄС, - нарада у президента

За минулу добу виявлено 420 нових хворих, це - найнижчий показник за рік.

Усі області України перебувають у "зеленій" карантинній зоні за критеріями Європейського Союзу, а показники захворюваності на коронавірус COVID-19 досягли найнижчих значень за останній рік.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Володимира Зеленського, передає пресслужба Офісу президента.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що за минулу добу виявлено 420 нових хворих на COVID-19. Це найнижчий показник за рік.

"Усі області України перебувають у «зеленій» зоні. Відповідно до критеріїв Євросоюзу, Україна також відсьогодні увійшла в «зелену» зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення", – зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що вже понад 1 млн 479 тис. громадян отримали першу дозу вакцини проти ковыду, а понад 238 тис. осіб – дві дози. За минулі вихідні щеплено 57 тис. українців, було відкрито понад 50 центрів вакцинації, у яких працювало 178 мобільних бригад.

Шмигаль також додав, що Україна на сьогодні одержала 4 млн 850 тис. доз вакцин. А міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, своєю чергою, повідомив, що після підтвердження всіх контрактів на постачання вакцин разом з програмою COVAX Україна отримає понад 10 млн вакцин різних виробників до кінця літа, якими планується щепити 5 млн громадян.

Триває також робота над створенням так званого ковід-сертифіката. За даними Міністерства цифрової трансформації, 1 липня цього року внутрішній український "ковід-сертифікат" має з’явитися в додатку "Дія".

Нагадаємо, 9 червня МОЗ оновило зони карантину і зазначило, що всі регіони України віднесено до "зеленої" зони, де діють найслабші обмеження. Станом на 7 червня країна переважно перебувала у "жовтій" зоні.

21 квітня Кабінет міністрів продовжив карантин та режим надзвичайної ситуації до 30 червня. Пізніше прем'єр Шмигаль заявив, що адаптивний карантин буде продовжено до серпня.

8 травня усі області України вийшли з “червоної” карантинної зони.