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Повністю від ковіду вакцинувалися ще 6 486 українців

Загалом дві дози отримали 236 906 мешканців країни.

У суботу, 12 червня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 34 870 людей.

Про це повідомили пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримали 28 384 людини, повністю імунізовані – 6 486 людей.

Протягом доби працювали 257 мобільних бригад і 370 пунктів щеплення.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 459 376 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 459 374 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 236 906 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 696 280 щеплень”, – йдеться у повідомленні.

Станом на 13 червня до листа очікування щеплення від ковіду записались 683 456 людей.

Нагадаємо, 12-13 червня кількість центрів вакцинації проти COVID-19 в Україні має збільшитися до 51. Вони працюватимуть в 15 областях України та місті Києві. 

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