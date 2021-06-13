За суботу, 12 червня в Україні зафіксовано 857 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед них - 37 дітей та 17 медпрацівників.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Летальних випадків – 33.

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Також за минулу добу госпіталізовано – 684 особи і одужало – 1 652 особи;

За добу протестовано методом ПЛР – 17 138 осіб, методом ІФА – 4 226 осіб і експрес-тестами – 9 893 особи.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 223 558 осіб, одужало – 2 127 337 осіб, летальних випадків – 51 679 і проведено ПЛР-тестувань – 10 504 548.

Нагадаємо, у п’ятницю, 11 червня в Україні було зафіксовано 1 274 нові випадки захворювання на COVID-19, від ускладнень померло 69 осіб.