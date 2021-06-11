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Понад 204 тис. українців повністю вакциновані від коронавірусу

За добу в Україні зробили 54 329 щеплень.

Понад 204 тис. українців повністю вакциновані від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Від початку вакцинальної кампанії в Україні повністю імунізовані та отримали дві дози 204 038 осіб. Одну дозу отримали 1 395 310 осіб, загалом проведено 1 599 348 щеплень.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

За минулу добу, 10 червня, в Україні 54 329 людей щеплено проти COVID-19. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 людей.

Протягом доби працювали 442 мобільні бригади і 617 пунктів щеплення.

Станом на 11 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 672 808 людей.

Нагадаємо, Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти ковіду.

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