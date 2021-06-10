За добу в Україні виявили 1 785 нових випадків ковіду, одужали 6 513 осіб

Упродовж середи, 9 червня, в Україні виявили 1 785нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 77 дітей та 73 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу від ковіду одужали 6 513 осіб, госпіталізовано 741 людину, 97 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 216 випадків;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 63 випадки;

Дніпропетровська область – 119 випадків;

Донецька область – 63 випадки;

Житомирська область – 68 випадків;

Закарпатська область – 26 випадків;

Запорізька область – 33 випадки;

Івано-Франківська область – 44 випадки;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 128 випадків;

Миколаївська область – 53 випадки;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 42 випадки;

Харківська область – 128 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 59 випадків;

Черкаська область – 70 випадків;

Чернівецька область – 27 випадків;

Чернігівська область – 90 випадків.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 2 219 824 особи, одужали 2 115 197 людей, 51 507 - померли.

Нагадаємо, вчора вся Україна перейшла в "зелену" карантинну зону. Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Кабінет міністрів продовжить карантин до кінця літа. Обмеження будуть пом'якшувати, але до кінця не скасують.