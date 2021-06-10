У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
У Харкові внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей (оновлено)
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
​На Херсонщині в ДТП загинув заступник голови Кропивницької ВО "Свобода" з дружиною та шестирічною донькою
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
У суді щодо MH17 озвучили нові записи Гіркіна і командирів "ДНР" про "Бук"
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Слідом за УЄФА на нову форму збірної України відреагували у ФІФА
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
Кабмін пропонує запровадити санкції проти 10 юридичних осіб із 8 країн за пропаганду агресії РФ
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
У київській багатоповерхівці обірвався ліфт, загинув чоловік
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
Путін назвав можливий вступ України до НАТО "червоною лінією" для Росії
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
ФСБ могла отруїти російського письменника Бикова "Новачком", - Bellingcat
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
Олександр Лінчевський: "Медуніверситети щорічно випускають 8000 людей з ліцензією на вбивство"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні виявили 1 785 нових випадків ковіду, одужали 6 513 осіб

Госпіталізовано 741 людину, 97 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

За добу в Україні виявили 1 785 нових випадків ковіду, одужали 6 513 осіб
Фото: facebook/КНП "Бердичівська міська лікарня" Бердичівської міської ради

Упродовж середи, 9 червня, в Україні виявили 1 785нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 77 дітей та 73 медпрацівники.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу від ковіду одужали 6 513 осіб, госпіталізовано 741 людину, 97 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 216 випадків;
  • Вінницька область – 54 випадки;
  • Волинська область – 63 випадки;
  • Дніпропетровська область – 119 випадків;
  • Донецька область – 63 випадки;
  • Житомирська область – 68 випадків;
  • Закарпатська область – 26 випадків;
  • Запорізька область – 33 випадки;
  • Івано-Франківська область – 44 випадки;
  • Київська область – 102 випадки;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 27 випадків;
  • Львівська область – 128 випадків;
  • Миколаївська область – 53 випадки;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 75 випадків;
  • Рівненська область – 88 випадків;
  • Сумська область – 63 випадки;
  • Тернопільська область – 42 випадки;
  • Харківська область – 128 випадків;
  • Херсонська область – 67 випадків;
  • Хмельницька область – 59 випадків;
  • Черкаська область – 70 випадків;
  • Чернівецька область – 27 випадків;
  • Чернігівська область – 90 випадків.

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 2 219 824 особи, одужали 2 115 197 людей, 51 507 - померли.

Нагадаємо, вчора вся Україна перейшла в "зелену" карантинну зону. Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Кабінет міністрів продовжить карантин до кінця літа. Обмеження будуть пом'якшувати, але до кінця не скасують.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також