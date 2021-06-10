За добу в Україні виявили 1 785 нових випадків ковіду, одужали 6 513 осіб

Упродовж середи, 9 червня, в Україні виявили 1 785нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 77 дітей та 73 медпрацівники.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу від ковіду одужали 6 513 осіб, госпіталізовано 741 людину, 97 пацієнтів померли від ускладнень хвороби.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (216), Харківській (128), Львівській (128) Дніпропетровській (119) та Київській (102) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 216 випадків;
- Вінницька область – 54 випадки;
- Волинська область – 63 випадки;
- Дніпропетровська область – 119 випадків;
- Донецька область – 63 випадки;
- Житомирська область – 68 випадків;
- Закарпатська область – 26 випадків;
- Запорізька область – 33 випадки;
- Івано-Франківська область – 44 випадки;
- Київська область – 102 випадки;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 128 випадків;
- Миколаївська область – 53 випадки;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 75 випадків;
- Рівненська область – 88 випадків;
- Сумська область – 63 випадки;
- Тернопільська область – 42 випадки;
- Харківська область – 128 випадків;
- Херсонська область – 67 випадків;
- Хмельницька область – 59 випадків;
- Черкаська область – 70 випадків;
- Чернівецька область – 27 випадків;
- Чернігівська область – 90 випадків.
За весь час пандемії в Україні на ковід захворіло 2 219 824 особи, одужали 2 115 197 людей, 51 507 - померли.
Нагадаємо, вчора вся Україна перейшла в "зелену" карантинну зону. Незважаючи на поліпшення ситуації з коронавірусом, Кабінет міністрів продовжить карантин до кінця літа. Обмеження будуть пом'якшувати, але до кінця не скасують.