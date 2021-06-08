На Херсонщині почали вакцинувати проти ковіду жителів окупованого Криму

Свої перші щеплення вже зробили дві особи.

У Херсонській області почали вакцинувати жителів окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

Наразі свої перші щеплення зробили дві особи.

"Вже дві особи із тимчасово окупованої АР Крим отримали першу дозу вакцини від COVID-19 в амбулаторії м. Генічеськ", - йдеться в повідомленні.

Для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, зараз розпочався запис на щеплення через портал "Дія". На Херсонщині для цієї мети визначено 6 пунктів, де відбуватиметься вакцинація препаратом CoronaVac.

Із собою необхідно мати паспорт, а також індивідуальний ідентифікаційний код. Щеплення - безкоштовне

Де можна зробити щеплення:

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С. Лучанського";

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних", поліклініка № 1;

КНП "Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є. Карабелеша", поліклініка № 1;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у м. Генічеськ, проспект Миру, 130;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, село Чонгар, вул., Шевченка, 68 А;

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, смт Каланчак, провулок Зарічний, 14.

Нагадаємо, з червня розпочався запис на щеплення проти коронавірусу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької, Луганської областей, Криму та Севастополя і належать до пріоритетних груп (люди похилого віку віком 65 років і старше). Дані про тих, хто виявив бажання вакцінуватися, передадуть до Держприкордонслужби, щоб людину безперешкодно пропустили на підконтрольні України території.