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Три країни Євросоюзу виділили Україні 35 мільйонів медичних масок

Єврокомісар Ленарчич подякував членам ЄС за підтримку України.

Три країни Євросоюзу виділили Україні 35 мільйонів медичних масок
Фото: supreme.court.gov.ua

Три країни Європейського Союзу виділили Україні понад 35 мільйонів захисних масок, 24 апарати ШВЛ, 10 тисяч захисних костюмів та окулярів.

Про це повідомляється на сайті представництва Євросоюзу в Україні.

Бельгія запропонувала Україні 500 тисяч масок KN95 та 2 мільйони хірургічних масок, Німеччина - 25 мільйонів хірургічних масок, майже 8 мільйонів масок FFP2 та 24 апарати ШВЛ, Словаччина - по 10 тисяч захисних костюмів, хірургічних масок, масок FFP2 та захисних окулярів.

Допомога в подоланні наслідків COVID-19 координується через європейський Центр реагування на надзвичайні ситуації.

"Я хочу подякувати країнам-членам ЄС за підтримку України в боротьбі з COVID-19. Ми повністю солідарні з нашими найближчими сусідами. Наш Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації відстежує поточні обставини і готовий спрямовувати допомогу в подальшому", - заявив з цього приводу Янез Ленарчич, Європейський комісар з питань врегулювання криз.

Нагадаємо, що в кінці травня Україна, Грузія та Молдова направили спільного листа на адресу Єврокомісії, в якому просять розробити механізм передачі вакцини від коронавірусу для країн ініціативи "Східного партнерства" за тим самим принципом, який нещодавно було застосовано до країн Західних Балкан.

На початку травня Євросоюз почав постачати вакцину Pfizer-BioNTech в Сербію, Боснію, Північну Македонію, Албанію та Косово. Вакцини фінансуються з пакета в розмірі 70 млн євро, ухваленого Єврокомісією в грудні 2020 року.

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