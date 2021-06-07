У ЄС назвали головну умову надання Україні допомоги в 600 млн євро

Для отримання нового траншу макрофінансової допомоги Україна повинна насамперед провести реформу системи правосуддя. Про це повідомила голова групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова, пише "Українська правда".

Матернова зазначила, що Україні відомо про перелік умов, за яких будуть виділені 600 млн євро.

"Але головне з них – це реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя", - зазначила вона.

Вона підкреслила, що також до умов варто зарахувати виконання усіх вимог МВФ щодо збереження незалежності НАБУ.

"Ми за замовчуванням підтримуємо умови вашої угоди з МВФ, бо збереження співпраці з НАБУ – це базова вимога, ми не можемо навіть розпочати оцінювання прогресу, якщо немає співпраці з МВФ", - наголосила вона.

Катаріна Матернова, втім, утрималася від прогнозів щодо можливих строків отримання макрофінансової допомоги.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів сподівається виконати умови програми і отримати другий транш фінансової допомоги від ЄС у розмірі 600 млн євро до вересня 2021 року.

Для отримання другого траншу (600 млн євро) українська сторона має виконати ряд зобов’язань шляхом проведення реформ у таких сферах: управління державними фінансами, належне урядування та верховенство права, покращення бізнес-клімату, секторальні реформи та державні підприємства.

Нагадаємо, 9 грудня 2020 року Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Вказані кошти отримано у межах реалізації вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС, укладених 23 липня 2020 року в Брюсселі. На сьогодні загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом п’яти програм, складає 4,41 млрд євро.