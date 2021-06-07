​SOCAR веде переговори про купівлю мережі заправок Glusco, - ЗМІ

Азербайджанська група SOCAR планує купити мережу заправок Glusco, пише профільне видання enkorr з посиланням на джерела на ринку.

Власник Glusco Нісан Моісеєв виставив заправки на продаж майже одразу після заяви про припинення постачання палива "Роснафти" у середині березня.

Пропозицію купити мережу отримали тільки міжнародні компанії, і SOCAR, яка з червня 2021 року стала новим постачальником нафтопродуктів "Роснафти" в Україну, зацікавилась купівлею.

За даними джерел, переговори можуть завершитися протягом тижня. Після цього угода повинна отримати схвалення в Антимонопольному комітеті України.

Нагадаємо, що мережа Glusco була створена на базі колишніх заправок "Роснафти", що працювали під торговими марками Formula, ТНК, "Золотий Гепард", "Смайл". У 2016 році "Роснафта" вирішила продати їх швейцарській групі Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.

19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму, а 11 березня СБУ та Державна податкова служба влаштували масштабну спецоперацію на заправках та нафтобазах Glusco.

Заправки Glusco відтоді продають тільки газ, тоді як бензину і дизпалива на них нема.