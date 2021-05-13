SOCAR став новим постачальником продукції "Роснафти" в Україні

Поставки російського дизелю і автогазу можуть початися ще до літа.

Азербайджанська група SOCAR буде новим експортним оператором нафтопродуктів "Роснафти" в Україну.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на учасників ринку.

Курувати продажі та спілкування з українськими контрагентами буде швейцарський офіс Socar Trading.

Цього тижня представники топменеджменту Socar Trading були в Києві та провели переговори з найбільшими контрагентами Proton Energy Group S.A., яка розподіляла в Україні обсяги "Роснафти" до квітня 2021 року.

За словами учасників ринку, новий оператор не виключає, що поставки почнуться вже в травні, заявивши про наявність квоти на 100 тис. тонн дизельного палива та 12 тис. тонн автогазу.

В SOCAR поки що не коментують цю інформацію.

Також незрозуміло, чому з ланцюжка поставок продукції "Роснафти" зник трейдер Coral Energy, який на початку квітня провів переговори з українським компаніями як новий оператор поставок. З огляду на азербайджанське коріння Coral Energy не виключено, що рокіровка на SOCAR була проведена на рівні керівництва Азербайджану.

Нагадаємо, що власник мережі АЗС Glusco компанія Proton Energy Group оголосила про припинення поставок нафтопродуктів в Україну з 1 квітня. Таке рішення в компанії пояснили діями української влади. Зокрема, СБУ начебто наполегливо рекомендувала учасникам паливного ринку не співпрацювати з Proton Energy і утримуватися від покупки нафтопродуктів у компанії.

З 2016 року Proton Energy був єдиним постачальником продукції "Роснафти" в Україні.

19 лютого РНБО ввела санкції проти Віктора Медведчука, його бізнес-партнерів та активів.

Через кілька днів після цього Вищий антикорупційний суд наклав арешт на українську ділянку магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", який використовувався швейцарською групою Proton Energy бізнесмена Нісана Моісеєва, якого неформально пов'язують з Віктором Медведчуком. Він також контролює в Україні мережу АЗС Glusco.

Сам Моісеєв своє партнерство з Медведчуком заперечує. Політик також заперечує зв'язок з бізнесом Моісеєва.