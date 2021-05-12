G7 закликає уряд України швидко вирішити питання управління "Нафтогазом"

До того ж представники G7 закликали продовжити удосконалення законодавчої бази щодо управління держпідприємствами відповідно до міжнародних стандартів.

Посли країн "Великої сімки" (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) стурбовані тим, що досі не вирішене питання роботи наглядової ради НАК "Нафтогаз України" після звільнення голови правління Андрія Коболєва.

Про це йдеться в їхній заяві у Twitter.

"Посли G7 висловлюють свою стурбованість тим, що уряд України як головний акціонер НАК «Нафтогаз» і наглядова рада компанії поки не досягли узгодженого рішення, яке дозволить чинній раді виконувати свої обовʼязки незалежно", - зазначається в повідомленні.

Посли закликали Україну "швидко вирішити це питання", але зауважили, що спосіб вирішення ситуації "має відображати заявлену урядом прихильність міжнародним стандартам корпоративного управління".

До того ж представники G7 закликали продовжити удосконалення законодавчої бази щодо управління державними підприємствами відповідно до міжнародних стандартів.

G7 Ambassadors reiterate their concern that the 🇺🇦 government, as Naftogaz’s main shareholder, and the company’s supervisory board, have not yet reached an agreed solution that will enable the current board to execute their responsibilities independently. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) May 12, 2021

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК та призначив на цю посаду Юрія Вітренка, терміном на рік. Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин. Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. У "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп США і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".