Аварійний міст в охоронній зоні біля Немирова капітально відремонтують

Програма Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» продовжує оновлювати місцеві дороги Вінницької області. На дорозі С-02-14-52 /Стрий-Тернопiль-Кропивницький-Знам'янка/ - Немирів в рамках програми планується відремонтувати міст, який перебуває в обмежено працездатному стані, повідомила Вінницька ОДА.
Попереднє експертне обстеження встановило, що штучна споруда, розташована неподалік від Немирова на км 2+247 дороги, має суттєві дефекти та пошкодження, що значно знижують її несучу здатність, вантажопідйомність та довговічність.
Ремонтувати об’єкт буде ДП «ГРАНІТ Украïна», вартість ремонту – більше 6 млн гривень.
На даний момент на місці проводяться підготовчі роботи: будівельники організують рух iз установкою дорожніх знаків і світлофорів, схеми об'їзду, огородження місця проведення робіт. Крім того, забезпечується постійний водовідвід надлишкової води із утриманням вказаного рівня упродовж всього будівництва.
Міст розташований в охоронній зоні пам'ятки архітектури і містобудування національного значення «Електростанція і млин» (друга половина ХІХ ст.).
«У результаті проведення поточного середнього та капітального ремонтів дороги та штучної споруди, територіальна громада матиме чудове підґрунтя для розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури, що в подальшому підштовхне до соціально економічного розвитку громади, забезпечить зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів», - наголосили в ОДА.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенкозаявив, що цього року програма охопить близько 2000 км місцевих доріг. Крім цього, за рік планується побудувати, реконструювати та відремонтувати 245 штучних споруд, у тому числі мостів.