Аварійний міст в охоронній зоні біля Немирова капітально відремонтують

Програма Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» продовжує оновлювати місцеві дороги Вінницької області. На дорозі С-02-14-52 /Стрий-Тернопiль-Кропивницький-Знам'янка/ - Немирів в рамках програми планується відремонтувати міст, який перебуває в обмежено працездатному стані, повідомила Вінницька ОДА.

Попереднє експертне обстеження встановило, що штучна споруда, розташована неподалік від Немирова на км 2+247 дороги, має суттєві дефекти та пошкодження, що значно знижують її несучу здатність, вантажопідйомність та довговічність.

Ремонтувати об’єкт буде ДП «ГРАНІТ Украïна», вартість ремонту – більше 6 млн гривень.

На даний момент на місці проводяться підготовчі роботи: будівельники організують рух iз установкою дорожніх знаків і світлофорів, схеми об'їзду, огородження місця проведення робіт. Крім того, забезпечується постійний водовідвід надлишкової води із утриманням вказаного рівня упродовж всього будівництва.

Міст розташований в охоронній зоні пам'ятки архітектури і містобудування національного значення «Електростанція і млин» (друга половина ХІХ ст.).

«У результаті проведення поточного середнього та капітального ремонтів дороги та штучної споруди, територіальна громада матиме чудове підґрунтя для розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури, що в подальшому підштовхне до соціально економічного розвитку громади, забезпечить зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів», - наголосили в ОДА.