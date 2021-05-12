В Тернополі побудують нову об'їзну дорогу з дворівневою розв'язкою

Ця траса стане частиною найдовшої в Україні міжнародної дороги М-30, котра сполучає Львівську і Луганську області.

За програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» на об’їзній дорозі Тернополя – Гаївському шляхопроводі – будують нову сучасну дворівневу дорожню розв’язку. Також планується масштабна реконструкція самої об’їзної дороги. Ця траса стане частиною найдовшої в Україні міжнародної дороги М-30, котра сполучає Львівську і Луганську області та має загальну протяжність близько 1400 км. Про це повідомила Тернопільська ОДА.

З державного бюджету були виділені кошти на будівництво величезної транспортної розв’язки поруч з Гаївським мостом. Перший рівень шляхопроводу служитиме для пропуску транспорту через об’їзну дорогу. Водночас нижня дорога дворівневої розв’язки з’єднуватиме вул. Гайову і с. Великі Гаї.

Нова дорога поєднає міжнародні автомобільні траси М-12 на ділянці Тернопіль – Хмельницький і М-19 на ділянці Тернопіль – Дубно та дозволить звільнити місто від транзитного транспорту, суттєво покращить екологічну ситуацію і безпеку руху в м. Тернопіль.

Перша черга Північної об'їзної Тернополя матиме протяжність 8,6 км. Пропускна спроможність дороги становитиме 40 тисяч автомобілів на добу.

Нова об’їзна дорога Тернополя матиме 4 смуги руху та розділювальну смугу шириною не менше 13 м, що в майбутньому дозволить розширити її до 6 смуг руху при збільшенні інтенсивності руху.

Надалі Північна об’їзна дорога буде подовжена від дороги М-19 до дороги М-09 на ділянці Тернопіль – Львів.